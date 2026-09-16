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Новости Тамбова

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На особо охраняемой природной территории выявили складирование отходов и сброс сточных вод

На особо охраняемой природной территории выявили складирование отходов и сброс сточных вод

На территории памятника природы регионального значения "Татарский вал" в районе улицы Бастионной, 23А выявили сразу несколько нарушений природоохранного законодательства.

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