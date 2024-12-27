Россия попыталась перенаправить один из видов топлива из Европы в Азию

Перед запретом на поставку российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Евросоюз, который вступил в силу 20 декабря, отечественные производители моторного топлива попытались перенаправить избыточные для внутреннего рынка объемы в восточном направлении.
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