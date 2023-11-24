Ай да новости...

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Кто просит за эту блядь, рядом с ней на нарах должны сидеть, только и всего.
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14 час.
Анатолий Пахотин
Враги России: &quot;Евреи да пидор миронов&quot; просят за врагов России и тоже евреев. Не пущать!!!
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14 час.
Олег Орлов
Для этих персонажей деятель и культура плохо совмещаются... Какая культура? Какие нравственные ценности несет эта культура...???
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14 час.

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