Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае

ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вертолет санавиации Ми-8 совершил жесткую посадку в Эвенкийском округе Красноярского края.
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