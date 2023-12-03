"Полное единодушие народа", - телеведущий Манучаров не поверит в раскаяние Урганта

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Politiki.net Где говорить о любви к Родине, к России-Матушке, как не в Дубаях. Именно это "место силы", место притяжения каждого ИСТИННОГО ПАТРИОТА, стало Меккой для эмигрантов и публичной площадкой для их признаний, в любви к оставленному Отечеству.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Кто предал и солгал один раз, будет это делать всю жизнь...
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17 час.
Владимир Грачев
В продолжение к сказанному &quot;И поэтому, нигде и никогда им никто верить на слово не будет&quot;
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Никакой веры таким двуличным людям нет!
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2 час.

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