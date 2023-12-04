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В Крыму после «шторма века» полностью восстановлено электроснабжение

В Крыму после «шторма века» полностью восстановлено электроснабжение

К утру 4 декабря на полуострове в полном объёме восстановлено электроснабжение. Как сообщил глава крымского МЧС Сергей Садаклиев, отключённых котельных нет, а водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

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