В Крыму после «шторма века» полностью восстановлено электроснабжение

К утру 4 декабря на полуострове в полном объёме восстановлено электроснабжение. Как сообщил глава крымского МЧС Сергей Садаклиев, отключённых котельных нет, а водоснабжение осуществляется в штатном режиме.
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