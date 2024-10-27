Как победа «Грузинской мечты» на выборах в Грузии скажется на отношениях с Россией: отвечают политологи

В Грузии завершились выборы, на которых победила партия «Грузинская мечта». В СМИ эту партию часто называют пророссийской и отмечают, что именно она ответственна в откате евроинтеграции и сближении с Россией.
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