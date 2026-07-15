Плющенко наговорил всякого о России. И получил от русских: "Неужели не стыдно?"

Евгений Плющенко публично заявил, что русское фигурное катание "в упадке" и потому отправляет сына выступать в Азербайджан - после чего в сети разразилась волна упрёков и обидных вопросов в адрес самого Плющенко: "Неужели не стыдно?"Сыночку не место в России - тут упадок Знаменитый фигурист Евгений Плющенко объяснил, почему его сын будет выступать под флагом другой страны - и вызвал волну критики в сети.