Ростех: все оборонные предприятия России работают в штатном режиме

Оборонные предприятия России работают в обычном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Ростех». — Все оборонные предприятия работают в обычном режиме и выполняют свою важнейшую задачу — готовят продукцию для фронта, — отметили в «Ростехе».