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Ростех: все оборонные предприятия России работают в штатном режиме

Ростех: все оборонные предприятия России работают в штатном режиме

Оборонные предприятия России работают в обычном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Ростех». — Все оборонные предприятия работают в обычном режиме и выполняют свою важнейшую задачу — готовят продукцию для фронта, — отметили в «Ростехе».

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