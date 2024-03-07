В Госдуме поддержали законопроект о штрафах для навязчивых коллекторов

Известия/Алексей Майшев Депутат Госдумы РФ, председатель Комитета по безопасности и противодействию Василий Пискарев поддержал законопроект, разработанный Минюстом России, который устанавливает штрафы в размере до двух миллионов рублей для коллекторов за чрезмерную назойливость в общении с гражданами.