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В Госдуме поддержали законопроект о штрафах для навязчивых коллекторов

В Госдуме поддержали законопроект о штрафах для навязчивых коллекторов

Известия/Алексей Майшев Депутат Госдумы РФ, председатель Комитета по безопасности и противодействию Василий Пискарев поддержал законопроект, разработанный Минюстом России, который устанавливает штрафы в размере до двух миллионов рублей для коллекторов за чрезмерную назойливость в общении с гражданами.

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