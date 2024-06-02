Тренер «Динамо» по физподготовке об энергозатратном стиле игры: «Личка — очень эмоциональный. Большой плюс, когда тренер способен зарядить команду. Мы станем чемпионами, уверен» 

В прошедшем сезоне Мир РПЛ бело-голубые заняли 3-е место. — Та победная серия из шести матчей в конце чемпионата, благодаря которой «Динамо» было в шаге от золота — следствие физической подготовки? — Физическая подготовка здесь задает определенный ритм и темп.
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