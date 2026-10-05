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Кухня и дом

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Как использовать старый линолеум и битый кирпич для вечной чистоты на даче

Каждый дачник хотя бы раз сталкивался с одной и той же картиной: после ремонта в квартире остаются рулоны старого линолеума, а после строительных работ — куча битых кирпичей, которые жалко выбросить, но и применить вроде бы некуда.

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