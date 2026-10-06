Исследователи выявили связь темпа ходьбы и когнитивных нарушений

Ученые обнаружили связь между замедлением скорости ходьбы у пожилых и легкими когнитивными нарушениями, независимо от физического состояния.
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