Сработали связи диаспоры: азербайджанца, насмерть сбившего преподавателя УдГАУ, выпустили из СИЗО

Infopro54.ru – Новости Сибири Фото: Объединённая пресс-служба судов Удмуртии В Ижевске суд изменил меру пресечения Амалу Ганбарову, насмерть сбившему преподавателя Удмуртского государственного аграрного университета Елену Шляпникову.
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