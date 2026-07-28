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Сайт города Актау

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В Актау металлический предмет, сброшенный с высоты, попал в ребенка

В Актау металлический предмет, сброшенный с высоты, попал в ребенка

В одном из жилых комплексов 16 микрорайона Актау произошел опасный инцидент. По словам очевидцев, с верхних этажей дома был сброшен металлический предмет, который попал в мальчика, находившегося во дворе, сообщает inAktau.

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