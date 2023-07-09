После мятежа ЧВК "Вагнер" и в России, и за рубежом многие гадают: куда же теперь направится её основатель Евгений Пригожин и сами "оркестранты"? Где загремит их "оркестр" на этот раз? "Первый русский" собрал самые вероятные варианты.
От Сум до Киева: Планы "Вагнера" раскрыты. Запад трясёт неспроста
Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Вот как раз и границу им доверять и нельзя. Предавший раз может предать снова.
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15 час.
СА
Сергей Андросов
А кто сказал, что они предали? А, может, их предали? А, может,это многоходовка, что бы выявить настоящий мятеж и предателей? О перевороте военкуры закудахтали задолго до этих событий. Сейчас идёт работа по зачистке 5 колонны, а who is who показал именно этот "мятеж".
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13 час.
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