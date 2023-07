От Сум до Киева: Планы "Вагнера" раскрыты. Запад трясёт неспроста

СА

Сергей Андросов

А кто сказал, что они предали? А, может, их предали? А, может,это многоходовка, что бы выявить настоящий мятеж и предателей? О перевороте военкуры закудахтали задолго до этих событий. Сейчас идёт работа по зачистке 5 колонны, а who is who показал именно этот "мятеж".