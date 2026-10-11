Отказалась от Родины и русского языка. Теперь таскает стулья. Как Елена Великанова живёт на Украине

С 2022 года Елена Великанова, известная по ролям в таких картинах, как "9 месяцев", "Он, она и я", "Ванечка", сериалах "Условия контракта", "Между двух огней", "Соната для Веры" и другие, не снимается в кино и редко появляется на публике.