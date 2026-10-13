Владимир Олейник: Украина — самый дорогой концлагерь в истории

Почему заявленные 60 дней перемирия нельзя считать подготовкой к честным выборам? Какие конституционные барьеры не пускают миллионы украинцев к избирательным урнам? Можно ли называть голосованием процедуру, из которой исключены партии мира? И почему компромат на Зеленского пока не превращается в его отставку? Разговоры о выборах в Украине снова стали главной темой после жёсткого заявления президен… Читать далее: https://govorit.
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