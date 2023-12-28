ВС РФ выходят на оперативный простор для штурма Часова Яра: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 28 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, на 28 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Соледарском направлении ВС РФ постепенно забирают позиции у Артёмовска, а также стараются выйти на оперативный простор для дальнейшего штурма Часова Яра.
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