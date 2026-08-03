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Газета.ру

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Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили: Слуцкий не захочет возвращаться в Россию

Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили: Слуцкий не захочет возвращаться в Россию

Бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили предположил, что тренер Леонид Слуцкий после ухода из китайского "Шанхай Шэньхуа" не захочет возвращаться в Россию, передает "Советский спорт".

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