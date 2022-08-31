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Главный украинский прогноз Хазина. На сцену выходит Лукашенко.

Главный украинский прогноз Хазина. На сцену выходит Лукашенко.

Совсем скоро Западу придётся пойти на уступки России, и дело даже не в военных успехах СВО. Экономист и публицист Михаил Хазин уверен – США и их сателлиты сами допустили ошибки, пытаясь удушить Москву санкциями, и теперь им придётся расплачиваться.

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