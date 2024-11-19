Стали известны подробности жестокой расправы над женщиной в офисе

За полмесяца до убийства петрозаводчанин похитил бывшую жену и угрозами заставил вернуться к нему В прокуратуре и СК по Карелии раскрыли подробности жестокой расправы бывшего супруга над женщиной в офисе в Петрозаводске.
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