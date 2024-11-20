“Они живут в Москве!”: в Steam вышел шутер “Патриот” о борьбе воронежского инже...

“Они живут в Москве!”: в Steam вышел шутер “Патриот” о борьбе воронежского инженера с замаскированными пришельцамиВчера в Steam вдруг появились сразу две игры из нашего прошлого – шутер Rat Hunter 2006 года и его младший товарищ “Патриот” (They’re Alive!), вышедший в 2009-м.