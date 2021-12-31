Дибровы играют в домашних сказках, Ивлев ест черную икру — звезды поделились новогодними планами и смешными историями

Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, братья Сафроновы, Маша Цигаль, Юлия Барановская, Аглая Тарасова, Алексей Ягудин и другие — в эксклюзивной подборке нашему сайту Актеры, телеведущие и участники популярных шоу в предвкушении встречи Нового года.