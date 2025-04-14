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Путину доложили о проблемах с открытием турсезона в Анапе

Путину доложили о проблемах с открытием турсезона в Анапе

Вице-премьер Савельев доложил Путину об открытии туристического сезона в Крыму и Краснодарском крае.Как сообщил вице-премьер Виталий Савельев, турсезон в обычном режиме откроется в Крыму, Севастополе и большей части Краснодарского края (кроме Анапы и Темрюкского района).

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