Путину доложили о проблемах с открытием турсезона в Анапе

Вице-премьер Савельев доложил Путину об открытии туристического сезона в Крыму и Краснодарском крае.Как сообщил вице-премьер Виталий Савельев, турсезон в обычном режиме откроется в Крыму, Севастополе и большей части Краснодарского края (кроме Анапы и Темрюкского района).