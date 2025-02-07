Несколько миллионов рублей штрафа заплатит екатеринбургский бизнесмен, помогавший откосить от армии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля, ФедералПресс. Прокуратура оспорила приговор, вынесенный екатеринбургскому бизнесмену Ефиму Белозерову, который был посредником в передаче взятки военкому Орджоникидзевского района Сергею Белоусову.
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