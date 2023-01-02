Торфяные таблетки: какие есть плюсы, минусы, как применять

Торфяные таблетки имеются в продаже в виде небольших дисков различных размеров. Это сухой спрессованный торфяной субстрат, обогащенный специальными добавками против патогенной микрофлоры, стимуляторами роста и различными минеральными элементами.
Торфяные таблетки имеются в продаже в виде небольших дисков различных размеров. Это сухой спрессованный торфяной субстрат, обогащенный специальными добавками против патогенной микрофлоры, стимуляторами роста и различными минеральными элементами.
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