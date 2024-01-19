Коротченко предсказал исход СВО. Олигархам точно не понравится

ИМ

Ильдус Мамлеев

Если уже наших воинов называют "диктаторскими головарезами", то самое время солдат армии США назвать: "тряпишным воинством", "трусливыми импотентами с оружием", "гомосятина со звездно-полосатым флагом", "пираты дристуны на авианосцах", а по пацански "чушпаны". Зачем нам стеснятся, только реальные факты.