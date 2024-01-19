Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с "Царьградом" заявил, что Россия должна победить в СВО, поскольку от этого зависит будущее всего русского народа.
Коротченко предсказал исход СВО. Олигархам точно не понравится
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Если уже наших воинов называют "диктаторскими головарезами", то самое время солдат армии США назвать: "тряпишным воинством", "трусливыми импотентами с оружием", "гомосятина со звездно-полосатым флагом", "пираты дристуны на авианосцах", а по пацански "чушпаны". Зачем нам стеснятся, только реальные факты.
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Слава России!
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14 час.
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