Царьград
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Царьград

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Коротченко предсказал исход СВО. Олигархам точно не понравится

Коротченко предсказал исход СВО. Олигархам точно не понравится

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с "Царьградом" заявил, что Россия должна победить в СВО, поскольку от этого зависит будущее всего русского народа.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Если уже наших воинов называют &quot;диктаторскими головарезами&quot;, то самое время солдат армии США назвать: &quot;тряпишным воинством&quot;, &quot;трусливыми импотентами с оружием&quot;, &quot;гомосятина со звездно-полосатым флагом&quot;, &quot;пираты дристуны на авианосцах&quot;, а по пацански &quot;чушпаны&quot;. Зачем нам стеснятся, только реальные факты.
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ИП
Игорь Петров
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