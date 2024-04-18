Слухи о новой волне мобилизации: при каких условиях она может быть объявлена?

Natalija Osminina

Будут введены контингенты НАТО- не будут, причем тут мобилизация? ФАБы они -для всех наций ФАБы, независимо от страны прибытия. Потому что разбрасываются ФАБы не руками- это не гранаты, чтобы кол-во участников СВО увеличивать. Для Великобритании, да, важен контроль над Одессой. А причем тут доп. мобилизация? Десантуру в Одессу забрасывать?)) Чтобы вывозить зерно из этих портов, его еще надо вырастить и собрать. А для этого Россия должна перестать бомбить не только портовую инфраструктуру Одессы, но и всю энергоструктуру Украины. Хлеб под взрывами не выращивается. Для этого еще и люди нужны, а все трактористы -на фронте. в танках, в большинстве своем мертвые. Да и тракторам нужно топливо. Ну, а насчет риска начала войны Россия-НАТО - не надо нести чушню. Все армии Европы контрактные и там спецов кот наплакал- ФАБов на всех хватит. Зачем мобилизация?))) Выходить в поле армия против армии?А если автор намекает на серьезную войну, то США не смогут применить ядерное оружие против России. А Россия сможет. Так зачем США такая война?)) Мобилизация может понадобиться после завершения СВО на Украине. Ведь, еще много лет придется охранять границу по линии соприкосновния с Украиной-стоять в позиционных боях, или вернее, на охране границ. Придется охранять западные границы России- стоять в военно-морских базах Прибалтики, Польши и ГДР. Еще на повестке дня охрана 7.5 тысяч границ России с Казахстаном. И 1265 км. границ с Финляндией. Нужны люди для структуры народной милиции по контролю улиц России, пока остается угроза от "незаменимых специалистов". Так что если и объявят мобилизацию- то не на войну, а на охрану границ.