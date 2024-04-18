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Слухи о новой волне мобилизации: при каких условиях она может быть объявлена?

Слухи о новой волне мобилизации: при каких условиях она может быть объявлена?

В последние несколько дней в социальных сетях вновь возобновились активные дискуссии о вероятности новой волны мобилизации в России.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Будут введены контингенты НАТО- не будут, причем тут мобилизация?  ФАБы они -для всех наций ФАБы, независимо от страны прибытия.  Потому что разбрасываются ФАБы не руками- это не гранаты, чтобы кол-во участников СВО увеличивать. Для Великобритании, да, важен контроль над Одессой. А причем тут доп. мобилизация? Десантуру в Одессу забрасывать?))  Чтобы вывозить  зерно из этих портов, его еще надо вырастить и собрать. А для этого Россия должна перестать бомбить не только портовую инфраструктуру  Одессы, но и всю энергоструктуру Украины. Хлеб  под взрывами не выращивается. Для этого еще и люди нужны, а все трактористы -на фронте. в танках, в большинстве своем мертвые. Да и тракторам нужно топливо. Ну, а насчет риска начала войны Россия-НАТО - не надо нести чушню.   Все армии Европы контрактные и там спецов кот наплакал- ФАБов на всех хватит. Зачем мобилизация?))) Выходить в поле армия против армии?А если автор намекает на серьезную войну, то США  не смогут применить ядерное оружие против России. А Россия сможет. Так зачем  США такая война?)) Мобилизация может понадобиться  после завершения СВО на Украине. Ведь, еще много лет придется охранять границу по линии соприкосновния с Украиной-стоять в позиционных боях, или вернее, на охране границ.  Придется охранять западные границы России- стоять в военно-морских базах Прибалтики, Польши и ГДР. Еще на повестке дня охрана 7.5 тысяч границ России с Казахстаном. И 1265 км. границ с Финляндией.  Нужны люди для структуры  народной милиции по контролю улиц России, пока остается угроза от &quot;незаменимых специалистов&quot;. Так что если и объявят мобилизацию- то не на войну, а на охрану границ.
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22 час.
Natalija Osminina
Что касается завершения  СВО  по  «Корейскому сценарию» –как его ни называй, но Россия с США заключат сделку - Россия не двигается дальше границ 4-х областей,  а США за это не принимают Украину в НАТО (в любом случае Венгрия и Словакия  заблокируют), и выходят из НАТО.  В последнем, смотря как сторгуются- либо всё НАТО уходит из Восточной Европы, либо только США из НАТО. То есть в любом случае, НАТО без американской компоненты, превратится в союзнические войска Великобритании, Франции и части Германии (которая  распадется) и встанет на боевое дежурство в зоне западной Европы.
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22 час.

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