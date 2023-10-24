Губерниев резко высказался об Уильямс, убравшей с фото белорусску Соболенко

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил поступок американской теннисистки Серены Уильямс, которая обрезала изображение белорусской спортсменки Арины Соболенко на совместном снимке с мероприятия в Соединённых Штатах.
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