Изменится расписание автобусных рейсов Петрозаводск-Пудож

С 1 октября изменится расписание автобусов на маршруте Петрозаводск — Пудож. «Карелавтотранс» сообщает о внесении изменений в расписание автобусов, курсирующих по маршруту Петрозаводск — Пудож, в связи с сезонным снижением пассажиропотока.