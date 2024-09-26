Изменится расписание автобусных рейсов Петрозаводск-Пудож

С 1 октября изменится расписание автобусов на маршруте Петрозаводск — Пудож. «Карелавтотранс» сообщает о внесении изменений в расписание автобусов, курсирующих по маршруту Петрозаводск — Пудож, в связи с сезонным снижением пассажиропотока.
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