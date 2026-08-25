US Home Prices Are Rising At Their Fastest Pace In A Year Following its unexpected rebound in May (from three months of declines), US home prices in America's 20 largest cities were expected to rise again (+0.
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