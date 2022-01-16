Евгеша говорит

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  • Дмитрий Фактурович
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Без мата и не скажешь: «Ленинград» отругал Беглова в своем новом клипе

Без мата и не скажешь: «Ленинград» отругал Беглова в своем новом клипе

За все время этой чересчур долгой и снежной зимы мне довелось увидеть только двух человек в оранжевом жилете коммунальщика – одинокого дворника среди сугробов, стоявшего в обнимку с лопатой и втыкающего в телефон, и Сергея Шнурова в его новом клипе.

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