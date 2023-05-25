Алтайские власти готовы потратить на "День Сибирского поля" более 6 млн рублей

"День Сибирского поля-2023" пройдёт в Алтайском крае с 28 по 29 июня Власти Алтайского края планируют потратить более 6 млн рублей на организацию межрегионального агропромышленного форума "День Сибирского поля", который пройдёт с 28 по 29 июня.