«Ельцин-центр» не только не закрывают – его хотят расширить на Москву

ТАК БЫЛО СТРАШНО И СТЫДНО ЖИТЬ во время. когда АЛКАШ ЕЛЬЦИН был президентом России!!!

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лина любимцева

Голосовали ли? НА ВТОРОЙ срок Ельцин точно не должен был быть избран, но КОРОБКИ С ДОЛЛАРАМИ ЧУБАЙС НЕ ЗРЯ ТАСКАЛ ИЗ ГОСДУМЫ!! ВСЕ итоги "выборов" - фальсификация!! КРИМИНАЛ БЫЛ У ВЛАСТИ!!