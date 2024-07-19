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«Ельцин-центр» не только не закрывают – его хотят расширить на Москву

«Ельцин-центр» не только не закрывают – его хотят расширить на Москву

Политнавигатор Πиκeт пpοтив οтκpытия в cтοлицe филиaлa «Εльцин-цeнтpa» пpοшeл ceгοдня в цeнтpe Μοcκвы.

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Комментарии
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лина любимцева
ДОЛОЙ АЛКАШ &quot;Ельцин-центры&quot;!!! Не то, что новый открывать, прежний ЗАКРЫТЬ!! .....ЕЛЬЦИН - ПОЗОР РОССИИ!!
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51 мин.
лина любимцева
ТАК БЫЛО СТРАШНО И СТЫДНО ЖИТЬ во время. когда АЛКАШ ЕЛЬЦИН был президентом России!!!
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48 мин.
лл
лина любимцева
Голосовали ли?   НА ВТОРОЙ срок Ельцин точно не должен был быть избран, но КОРОБКИ С ДОЛЛАРАМИ  ЧУБАЙС НЕ ЗРЯ ТАСКАЛ ИЗ ГОСДУМЫ!! ВСЕ  итоги &quot;выборов&quot; - фальсификация!! КРИМИНАЛ БЫЛ У ВЛАСТИ!!
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45 мин.

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