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Лесоматериал из Приморья отправлен в октябре в пять стран

Лесоматериал из Приморья отправлен в октябре в пять стран

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в октябре 2022 года на экспорт оформили партии лесоматериалов объемом 122 тысячи 416,5 кубометров и 6 тысяч 891,1 тонны, из них деловая древесина — 45 тысяч 586,5 кубометров, пиломатериалы — 48 тысяч 138,9 кубометров, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на управление Россельхознадзора.

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