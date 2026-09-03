ЭХО РАЙОНА
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ЭХО РАЙОНА

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Праздничное мероприятие в честь Дня города пройдет в Рязанском

Для жителей района Рязанский в воскресенье 6 сентября пройдет праздничное мероприятие «С днем рождения, любимый город!».

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