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Трамп позитивно оценил предложенное Путиным перемирие в мае

Трамп позитивно оценил предложенное Путиным перемирие в мае

ВАШИНГТОН, 5 мая, ФедералПресс. Президент Дональд Трамп высказал положительное мнение о трехдневном перемирии, предложенном Россией в мае, отметив, что это свидетельствует о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

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