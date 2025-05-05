Трамп позитивно оценил предложенное Путиным перемирие в мае

ВАШИНГТОН, 5 мая, ФедералПресс. Президент Дональд Трамп высказал положительное мнение о трехдневном перемирии, предложенном Россией в мае, отметив, что это свидетельствует о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.
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