Китай будет способствовать притоку среднесрочного и долгосрочного капитала на рынок

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет углублять комплексную реформу в сфере инвестирования и финансирования на рынке капитала, активно способствовать притоку среднесрочного и долгосрочного капитала на рынок, отмечается в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.