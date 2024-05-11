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Президент Гвинеи-Бисау попросил Кадырова научить его стрелять

Президент Гвинеи-Бисау попросил Кадырова научить его стрелять

Глава африканской страны Умару Эмбало после посещения Москвы отправился в Чечню, где посетил мемориал памяти Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном и Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе, сообщает телеграм-канал Рамзана Кадырова.

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