Президент Гвинеи-Бисау попросил Кадырова научить его стрелять

Глава африканской страны Умару Эмбало после посещения Москвы отправился в Чечню, где посетил мемориал памяти Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном и Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе, сообщает телеграм-канал Рамзана Кадырова.