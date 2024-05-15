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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов о 1-й лиге: «Нет ВАР, из-за чего страдают все команды. Можно просто посадить человека за компьютер, чтобы отслеживать и пересматривать спорные моменты» 

– Можно ли сказать, что судейские ошибки помешали «Енисею» набрать больше очков, нежели команда имеет сейчас? – Я хочу сказать, что для нас это очень важно.

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