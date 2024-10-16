От зимы до лета: как погода в России удивит нас минус 18 и бабьим летом Юлия ЧелкановаНа предстоящей неделе Москву и её окрестности ждет значительное похолодание, к которому природа начнет подготавливать горожан уже в эти выходные.
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