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Спрос на туры в Китай вырос в 2,6 раза за год безвизового режима

За год действия безвизового режима число бронирований туров в Китай выросло в 2,6 раза, сообщили аналитики сервиса Onlinetours в интервью «Ведомостям».

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