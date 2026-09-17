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Васильев: Чепиков очень долгое время боролся с онкологией

Васильев: Чепиков очень долгое время боролся с онкологией

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о смерти Сергея Чепикова. «В последние годы Сергей серьёзно болел, у него была онкология.

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