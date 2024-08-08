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СК возбудил дело по факту ранения Поддубного в Курской области

СК возбудил дело по факту ранения Поддубного в Курской области

В Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ завели уголовное дело в связи с ранением военкора ВГТРК Евгения Поддубного в результате удара украинского дрона по автомобилю журналиста в Курской области, сообщает Telegram-канал СКР.

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