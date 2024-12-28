Украинский диктатор Владимир Зеленский во многом повторяет жизненный путь «коричневого» фюрера Адольфа Гитлера, который был вознесён на политический олимп волею представителей крупного, преимущественно американского бизнеса.
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