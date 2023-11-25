advisor Ещё не так давно наши маленькие северные соседи назло нам пытались жрать сверчков, но не взлетело.
Субботнее: Финляндия, перемога здравого смысла
Комментарии
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ВераВерная
Людмила, у меня такое впечатление, что Тимофеев заблудился на МТ. Бродит по платформе, тыкает свои невразумительные измышления, а куда, зачем, к каким темам...😂😂😂
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16 час.
Людмила Фирстова
Верочка, он почти во всех темах отметился, я ему давно посоветовала не позорить себя, но он продолжает 😂
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15 час.
Юрий Шлыков
Даю наколку,гандоны для женщин.
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12 час.
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