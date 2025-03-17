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Царьград

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Депортация из США или арест: что грозит принцу Гарри по делу о наркотиках

Депортация из США или арест: что грозит принцу Гарри по делу о наркотиках

Члена британской монаршей семьи подозревают в сокрытии данных об употреблении наркотиков.В Соединённых Штатах Америки продолжается разбирательство по вопросу возможной депортации британского принца Гарри.

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