Старшеклассник из России обучил ИИ выявлять слепоту у новорожденных

Ученик 11 класса смог создать уникальный алгоритм, по которому ИИ определяет ретинопатию.Сергей Матвеев, который учится в одиннадцатом классе СУНЦ НГУ, при поддержке научного руководителя Яны Дементьевой создал революционную IT-технологию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии