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Ландо Норрис: «Если бы «Макларен» вернулся в Бахрейн, то так же проиграл бы два круга»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис списал успех в Мельбурне на особенности трассы. На Гран-при Австралии Норрис финишировал пятым, его напарник Даниэль Риккардо – шестым.

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